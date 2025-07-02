В Дагестане и Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение на два дня

На 3-4 июля в Республиках Дагестан и Северная Осетия объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с. Об этом сообщают пресс-службы региональных управлений МЧС.

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Во время непогоды не рекомендуется повышать скорость на дорогах, находиться рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями, прятаться под деревьями.

В случае экстренных ситуаций звонить по телефонам: 101 и 112.

Наталья Белоштейн