РКН заблокировал более 1,1 млн запрещенных материалов за полтора года

Роскомнадзор в течение 2024-го и первого полугодия 2025 года пресек распространение более 1,1 млн противоправных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В указанное число запрещенных материалов вошла детская порнография, пронаркотический, суицидальный, ЛГБТ-контент (Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), эстремистский, террористический контент и фейки, в том числе о боевых действиях на Украине.

Одна из основных задач блокировки таких материалов — защита детей, сообщили в ведомстве. В РКН заявили, что регулярно проводят контрольные мероприятия по выявлению нарушений. По их итогам 2024 году было составлено 403 административных протокола. В 2021 году этот показатель был почти в три раза больше — 1 093 протокола.