Минтранс: за счет средств от «Платона» в 2025 году отремонтируют 55 участков трасс

Минтранс сообщил, что за счет денежных средств, поступивших в систему взимания платы с грузоперевозчиков «Платон», будут отремонтированы 55 участков федеральных дорог. В ведомстве отметили, что в 2024 году с помощью этих средств был проведен ремонт более 485 км дорог.

В частности, за счет средств из «Платона» в прошлом году отремонтировали участки на трассе Р-21 «Кола» в Карелии, на дороге Р-132 «Золотое кольцо» в Смоленской области, на кольцевой дороге А-118 в Санкт-Петербурге, а также на участках дорог Р-258 «Байкал» и А-360 «Лена» в Забайкалье.

«Платон» — система взимания платы с грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Контроль проезда грузовика происходит во время проезда машины под рамкой с датчиками. Действующий тариф — 3,34 руб. за километр. Через «Платон» денежные средства поступают в Федеральный дорожный фонд, а затем направляются на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог.

Полина Мотызлевская