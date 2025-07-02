Главу стройкомпании в Петербурге заподозрили в мошенничестве на 46 млн рублей

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали генерального директора неназванной строительной компании. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следствие считает, что фигурант убедил трех петербуржцев инвестировать в его компанию. На полученные деньги он хотел построить жилые дома для сдачи в аренду, однако гендиректор не выполнил обязательства и похитил деньги. Ущерб оценивается в более 46 млн руб.

Коммерсанта задержали в частном доме в поселке Парголово. При обыске у него изъяли телефон, валюту в рублях и иностранной валюте, а также относящиеся к недвижимости документы. Правоохранители ищут другие эпизоды и возможных соучастников аферы.

По данным портала «78.ru», задержанный — уроженец Азербайджана, управляющий ООО «Амуров Групп». Фигурант обманул двух бизнесменов, получив от них по 9,6 млн руб. и 22 млн руб. Издание также уточняет сумму средств, найденных при обыске: 175 тыс. руб. и $500. «Фонтанка» дополнила, что у третьего потерпевшего похитили 14,7 млн руб., а все преступления относятся к периоду с 2020 по 2021 год.

Никита Черненко