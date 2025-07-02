Путин принял в Кремле президента Киргизии

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров начали переговоры в узком составе в Кремле. Российский лидер, в частности, поблагодарил коллегу за то, что в республике «русскому языку придан особый статус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Большое количество предприятий российских работает в Кыргызстане. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана»,— сказал Владимир Путин в начале встречи.

С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, замминистра финансов Алексей Моисеев, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава ПСБ Петр Фрадков.

Позднее состоятся переговоры в широком составе на уровне делегаций. Стороны планируют обсудить развитие партнерских и союзнических отношений, взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Последний визит президента Киргизии в Россию был 9 мая, тогда Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Лусине Баласян