Свердловские депутаты поддержали ужесточение наказания за навязывание услуг

Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержали федеральный законопроект, направленный на ужесточение штрафов за навязывание услуг потребителям, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Законопроект предполагает кратное увеличение штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров или услуг за отдельную плату. Должностные лица за такое нарушение будут платить от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а юридические лица — от 250 тыс. до 1 млн руб. В настоящее время штрафы составляют от 2 тыс. до 4 тыс. руб. и от 20 тыс. до 40 тыс. руб. соответственно.

Законопроект направлен на то, чтобы остановить организации от подобных нарушений, поскольку прибыль от реализации «навязанных» товаров сейчас гораздо выше штрафа.

«Госдума законопроект может рассмотреть уже в весеннюю сессию, а принят он будет с большой долей вероятности осенью»,— сообщили в пресс-службе заксобрания. Вступление в силу изменений ожидается с 1 сентября 2025 года.

Ранее депутаты заксобрания Свердловской области утвердили изменения в закон об управлении государственной собственностью региона. Теперь сделки по продаже имущества стоимостью менее 50 млн руб. будут проводиться без согласования со свердловскими депутатами.

Полина Щуцкая