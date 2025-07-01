В Свердловской области упростили продажу государственного имущества

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области утвердили изменения в закон об управлении государственной собственностью региона. Теперь сделки по продаже имущества стоимостью менее 50 млн руб. будут проводиться без согласования со свердловскими депутатами. Эти меры направлены на ускорение управления госсобственностью, заявил заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По новым правилам, при реализации госимущества стоимостью свыше 50 млн руб. решение принимается правительством после получения согласия заксобрания Свердловской области (ранее через депутатов и правительство проводили решения о продаже или передаче имущества стоимостью дороже 20 млн руб.) Решения о продаже имущества до 50 млн руб. – компетенция регионального правительства (ранее — до 20 млн руб.). Имущество дешевле 20 млн руб. может быть передано без согласования с региональными властями.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина заявила журналистам, что в связи с тем, что меняется стоимость имущества, меняется и законодательство. «Мы считаем, что это (изменение пороговой суммы. — "Ъ-Урал") обосновано, мы согласились с этой позиции. Кроме того, было предложено рассмотреть возможность согласования не правительством Свердловской области каждого руководителя бюджетного учреждения, а соответствующим министром – думаю это правильно. Приняли изменения»,— прокомментировала госпожа Бабушкина.

Мария Игнатова