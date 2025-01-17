Против экс-ректора Мининского университета возбудили еще одно уголовное дело

Калининградское управление СКР возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего ректора Нижегородского государственного педагогического университета им. Минина Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной. Следствие выявило дополнительный эпизод их преступной деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор Мининского университета и Балтийского федерального университета Александр Федоров в суде

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Бывший ректор Мининского университета и Балтийского федерального университета Александр Федоров в суде

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Александр Федоров занимал пост ректора Мининского университета с 2012 по 2020 год. После этого его назначили ректором Балтийского федерального университета имени Канта. В июле 2024 года Александр Федоров был арестован по подозрению в присвоении 18,6 млн рублей. В сентябре в ходе заседания суда господин Федоров сообщил о намерении отправиться на СВО.

Еще одно уголовное дело в отношении экс-ректора НГПУ возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение в особо крупном размере). Елену Мялкину по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ обвиняют в пособничестве. По данным следствия, с ноября 2021 года по июнь 2024 года они присвоили более 4,1 млн руб., которые в виде стимулирующих выплат были предназначены восьми подчиненным.

Уголовные дела в отношении ректора и его заместителя соединили в одно производство. Общую сумму причиненного университету имени Канта ущерба оценивают в 40,9 млн руб. Следствие наложило арест на автомобиль, счета, земельный участок и дом в Калининграде и недвижимость в Нижнем Новгороде, принадлежащие Александру Федорову. У Елены Мялкиной арестованы счета и недвижимость.

Андрей Репин