На одной из улиц Ярославля изменится схема движения
В Ярославле на участке улицы Костромской будет изменена схема организации дорожного движения. Соответствующий приказ подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Фото: Яндекс. Карты
Речь идет об участке от Демидовского переулка до улицы Златоустинской. Там будет запрещен сквозной проезд, на подъездах к Костромской с обеих сторон установят знаки «Тупик».
Схема расстановки дорожных знаков
Фото: Приложение к приказу
Приказ, подписанный 1 июля, вступает в силу через 20 дней после официального опубликования.