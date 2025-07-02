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На одной из улиц Ярославля изменится схема движения

В Ярославле на участке улицы Костромской будет изменена схема организации дорожного движения. Соответствующий приказ подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Речь идет об участке от Демидовского переулка до улицы Златоустинской. Там будет запрещен сквозной проезд, на подъездах к Костромской с обеих сторон установят знаки «Тупик».

Схема расстановки дорожных знаков

Схема расстановки дорожных знаков

Фото: Приложение к приказу

Схема расстановки дорожных знаков

Фото: Приложение к приказу

Приказ, подписанный 1 июля, вступает в силу через 20 дней после официального опубликования.

Алла Чижова

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