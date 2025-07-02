На одной из улиц Ярославля изменится схема движения

В Ярославле на участке улицы Костромской будет изменена схема организации дорожного движения. Соответствующий приказ подписал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

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Речь идет об участке от Демидовского переулка до улицы Златоустинской. Там будет запрещен сквозной проезд, на подъездах к Костромской с обеих сторон установят знаки «Тупик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема расстановки дорожных знаков

Фото: Приложение к приказу Схема расстановки дорожных знаков

Фото: Приложение к приказу

Приказ, подписанный 1 июля, вступает в силу через 20 дней после официального опубликования.

Алла Чижова