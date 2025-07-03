«Галс-Девелопмент» продает на торгах «Swissotel Resort Сочи Камелия 5*»

ГК «Галс-Девелопмент» объявила о продаже на торгах курортного комплекса «Swissotel Resort Сочи Камелия 5*», расположенного на берегу Черного моря в Сочи (Курортный проспект, 89). Торги в форме аукциона на повышение пройдут 8 августа 2025 года на площадке «Росэлторг». Начальная цена объекта – 10 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 1 августа 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено ООО «Галс-Девелопмент» Фото: Предоставлено ООО «Галс-Девелопмент»

Курортный комплекс «Swissotel Resort Сочи Камелия» расположен на территории дендропарка с реликтовыми деревьями, включает в себя пятизвездочный отель международной сети Swissotel на 203 номера и инфраструктурные объекты. Комплекс введен в эксплуатацию в 2014 году.

На территории курорта создана масштабная многофункциональная зона отдыха, включающая спа-центр, тренажерный зал, рестораны европейской и средиземноморской кухни, бары, бассейн, спортивные и детские площадки, а также конференц-залы. Авторский проект интерьеров общих зон отеля разработан студией Alex Kravetz Design. Отель располагает собственным песчаным пляжем, получившим международную награду «Голубой флаг».

«Курортный комплекс “Камелия” предоставляет гостям высококлассный сервис от швейцарского бренда Swissotel, следуя последним тенденциям индустрии гостеприимства, и с каждым годом отель совершенствует качество услуг»,– отметил заместитель генерального директора - руководитель бизнес-направления «Развитие» ГК «Галс-Девелопмент», Родион Шумилов.

Отель «Swissotel Resort Сочи Камелия» – неоднократный победитель российских и международных премий, включая World Travel Awards в номинации «Ведущий пляжный курорт России класса люкс» с 2018 по 2021 гг., World Luxury Hotel Awards в 2018 и 2019 гг., в 2023 году признан «Лучшим спа-отелем для подготовки к свадьбе» по версии журнала «ТОП-1000».

Для справки:

ГК «Галс-Девелопмент» (девелопер Группы ВТБ) специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Девелопер объединяет группу компаний - держателей построенных активов и новых перспективных площадок в составе ЗПИФ «Девелоперские активы». Текущий портфель компании насчитывает почти 30 проектов. Общий объем жилой и коммерческой недвижимости в портфеле составляет более 3,9 млн кв. метров. Среди реализованных объектов компании – элитные кварталы «Театральный Дом», Wine House и «Сады Пекина», БЦ SkyLight, МФК «Искра-Парк» в Москве, деловой квартал «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге (первая очередь), «Swissotel Resort Sochi Kamelia 5*» в Сочи и другие. В стадии строительства находятся клубный дом «Космо 4/22», элитный комплекс «Монблан», жилой квартал премиум-класса «Дом 56», поселок «Маслово Forest Club», БЦ Dubinin’Sky, БЦ «Север», 2-я очередь квартала «Невская Ратуша» и другие объекты. В июне 2024 года «Галс-Девелопмент» стала партнером фонда «Талант и успех» по комплексному развитию территории инновационного центра «Сириус».

ООО «Галс-Девелопмент»