В ЮГК прокомментировали обыски ФСБ в офисах предприятий

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) прокомментировало ситуацию с прошедшими обысками ФСБ в офисах организации. По словам представителей ЮГК, работа предприятий и добыча золота продолжаются в штатном режиме. Информация об этом размещена на странице для инвесторов «Т-Банка».

«ЮГК комментирует следственные действия, проводившиеся правоохранительными органами в офисах компании: мы работаем в штатном режиме. Добыча руды и производство золота продолжаются. Мы находимся в постоянном диалоге с надзорными и правоохранительными органами по всем вопросам, которые возникают по отношению к компании»,— прокомментировали в компании.

Об обысках в офисах «Южуралзолота» и связанных с ним компаний стало известно 2 июля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», факт оперативно-следственных мероприятий подтвердили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что мероприятия связаны с ранее возбужденными уголовными делами по нарушениям природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах.

Ольга Воробьева