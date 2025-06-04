В мае пассажиропоток на СвЖД вырос на 6,8%

Свердловская железная дорога (СвЖД) в мае перевезла 3,1 млн пассажиров, что на 6,8% больше, чем в мае 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пригородном сообщении было перевезено 2,4 млн пассажиров (рост на 7,9%), в дальнем следовании – 0,7 млн пассажиров (рост на 3,3%).

С января по май СвЖД перевезла 12,9 млн пассажиров (рост на 2,3%), в том числе 9,6 млн в пригородных поездах (рост на 2,7%) и 3,3 млн в поездах дальнего следования (рост на 1%).

В апреле СвЖД перевезла 2,6 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в апреле 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,95 млн пассажиров (рост на 1,4%), в дальнем следовании — 0,65 млн (на уровне прошлого года).

В целом на сети ОАО «РЖД» в мае было перевезено 111,9 млн пассажиров (рост на 2,4%), а пассажирооборот составил 11,7 млрд пасс-км (рост на 3,1%).

Полина Щуцкая