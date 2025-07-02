Главу отдела «Форпост Балтики Плюс» обвиняют в хищении 30 млн рублей

Военные следственные органы возбудили уголовное дело против Евгения Кононова. Он занимает пост руководителя производственно-демонтажного отдела АО «Форпост Балтики Плюс». Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.

По данным ведомства, Минобороны в 2021 году заключило госконтракт с «Форпост Балтики Плюс» на проведение демонтажных работ в Калининградской области. Господин Кононов должен был следить за ходом работ. Однако в период с 2021 по 2023 год фигурант внес ложные данные о цене и объемах работ. Таким образом он похитил более 30 млн руб. Из-за преступления компания не смогла выполнить условия контракта.

АО «Форпост Балтики Плюс» работает с 1998 года. Оно занимается специальными взрывными работами в Калининградской области: валкой зданий, дроблением фундаментов, подрывами мостов и путепроводов, а также защитой мостов при паводках. Также компания исследует территории региона на предмет взрывоопасных предметов.

Никита Черненко