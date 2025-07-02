В Уфе арестован экс-гендиректор военного завода

Советский райсуд Уфы по ходатайству следователя арестовал до 24 августа бывшего генерального директора ФКП «Авангард» Станислава Шевчука, сообщает пресс-служба суда. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в середине мая по аналогичному делу был арестован заместитель обвиняемого по инвестициям и развитию Михаил Богоявленский.

По версии следствия, в апреле 2023 года ФКП «Авангард» заключил с ООО «Стройцентр» договор на строительно-монтажные работы в зданиях оборонного завода. За эти услуги заказчик перевел исполнителю свыше 161 млн руб. при фактическом выполнении работ на 21 млн руб., установило следствие.

Договор подряда был расторгнут в марте 2024 года из-за срыва сроков. Тем не менее, обвиняемые, сообщает пресс-служба суда, изготовили и утвердили протокол с заведомо ложными сведениями о том, что «Стройцентр» якобы предоставил исполнительную документацию на сумму более 50 млн руб. На основе этих сведений ФКП «Авангард» приняло работы от исполнителя на указанную сумму.

Кроме того, злоупотребление полномочиями следствие углядело и в отношениях с другим подрядчиком, ООО «Энергостальмонтаж». Оно выразилось в выплате аванса без предоставления подрядчиком банковской гарантий.

Также бывшему руководителю ФКП «Авангард» инкриминируется получение 5,8 млн руб. взятки от директора ООО «УЗНО» за покровительство при распределении подрядов.

ФКП «Авангард» входит в госкорпорацию «Ростех», производит порох и боеприпасы.

Венера Хисамова