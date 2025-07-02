Уральский банк оштрафован на 300 тыс. рублей за давление на должников

В Свердловской области один из банков оштрафовали на 300 тыс. руб. за нарушения при взаимодействии с должниками, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что банк неоднократно нарушал требования законодательства о защите прав должников. Сотрудники банка звонили должникам более восьми раз в месяц и оказывали на них психологическое давление.

«В рамках проверки были запрошены необходимые сведения и документы, в том числе и аудиозаписи всех случаев взаимодействий с должниками»,— сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки банк привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав при осуществлении деятельности по возврату задолженности). Штраф был погашен в полном объеме.

Ранее в Свердловской области оштрафовали банк на 100 тыс. руб. за навязчивые звонки клиентке с требованием вернуть задолженность. За восемь дней ей позвонили 440 раз.

Полина Щуцкая