На Урале банк оштрафовали за 440 звонков клиентке с требованием вернуть долг

Банк в Свердловской области оштрафован на 100 тыс. руб. за навязчивые звонки клиентке с требованием вернуть задолженность, сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее в службу судебных приставов обратилась жительница Тугулыма, которая рассказала, что имеет с банком кредитный договор. После того, как по нему появилась задолженность, ей на сотовый телефон стали поступать звонки. За восемь дней ей позвонили 440 раз.

В УФСПП напомнили, что Федеральный закон №230-ФЗ (о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) сотрудники банка не могут звонить клиентам более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц.

Банк был оштрафован на 100 тыс. руб. по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По данным судебных приставов, штраф полностью оплачен.

Полина Клейн