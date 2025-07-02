Макс Ферстаппен отбивается от стада

Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1», лучший гонщик своего поколения Макс Ферстаппен согласился на переход из Red Bull в Mercedes. Об этом сообщает Sky Sports Italia со ссылкой на свои источники, которые уверяют, что дело лишь за тем, чтобы дождаться утверждения «трансфера» со стороны совета директоров команды. Уход Ферстаппена продиктован, скорее всего, не финансовыми соображениями, он и так самый высокооплачиваемый гонщик мира, а стремлением получить в распоряжение машину чемпионского класса.

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Фото: Denes Erdos / AP Макс Ферстаппен

Фото: Denes Erdos / AP

Издание Sky Sports Italia сообщило в среду, 2 июля, что четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен согласился на переход из Red Bull в Mercedes по завершении текущего сезона. Источники издания утверждают, что официальное объявление о переходе задерживается из-за того, что не все члены совета директоров одобрили сделку. С чьей именно стороны идет задержка, не уточняется. Точно не со стороны Тото Вольфа, директора команды и владельца трети ее акций, который сам зовет Ферстаппена в Mercedes. Еще по 1/3 бумаг находятся во владении концерна Mercedes-Benz и британской компании INEOS Джима Рэтклиффа.

Слухи о скором расставании Макса Ферстаппена и Red Bull циркулируют уже несколько месяцев.

В самой Red Bull возможность ухода лучшего гонщика поколения упорно отрицают. Босс команды Кристиан Хорнер не раз повторял, что голландец связан с «быками» контрактом до 2028 года. Однако он же в минувшие выходные на Гран-при Австрии признал, что контракт Ферстаппена предусматривает основания для досрочного расторжения по инициативе гонщика. «Такие пункты есть в контрактах всех топовых гонщиков. Но это вовсе не значит, что они будут активированы»,— считает господин Хорнер. Советник команды Red Bull Хельмут Марко назвал разговоры об уходе Ферстаппена «информационным шумом», отмечая, что условия для досрочного расторжения контракта просто не сложились. Правда, сам гонщик на прямые вопросы о своем будущем отвечает крайне уклончиво. «Что бы я ни сказал, это будет растиражировано в СМИ, а мне это не нужно»,— сказал Ферстаппен журналистам на австрийском Гран-при.

Что касается пункта, позволяющего Ферстаппену расторгнуть договор с Red Bull, то, как сообщали специализированные гоночные издания (motorsport.com, gpfans.com и другие), он предусматривает, что спортсмен может уйти из команды, если окажется по итогам сезона ниже третьего места. И если так, то Хельмут Марко прав — в текущем чемпионате Ферстаппен занимает третье место. Правда, от идущего на втором месте гонщика McLaren Ландо Норриса он отстает уже на 46 очков, а от лидера чемпионата Оскара Пиастри, также из McLaren,— на 62. Но, как заявил подкасту Pit Talk бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос (голландец хорошо знаком с Ферстаппеном), в контракте чемпиона есть и другие основания для досрочного расторжения.

Например, утверждает Дорнбос, Ферстаппен может уйти, если по итогам половины гонок первенства 2025 года будет располагаться на месте ниже второго.

Из 24 этапов чемпионата уже состоялись 11, и по итогам 12-го (Гран-при Великобритании пройдет 6 июля) Ферстаппен никак не сможет подняться на второе место, учитывая, что за победу дают всего 25 очков.

Дорнбос уверяет, что есть и третий пункт, который гласит, что Ферстаппен может уйти, если по итогам года Red Bull выпадет из топ-3 Кубка конструкторов. В нем «быки» сейчас четвертые, с отставанием в 47 очков от идущего третьим Mercedes. Для Кубка конструкторов, в котором в зачет идут очки, набираемые обоими гонщиками команды, отставание небольшое. Но, учитывая, что в этом году Ферстаппен фактически в одиночку приносит команде баллы (155 набрал он лично и еще 11 его напарники — Лиам Лоусон и сменивший его Юки Цунода), шансов на устранение отставания от Mercedes совсем немного.

Со следующего сезона в «Формуле-1» вступает в силу новый технический регламент. Изменения будут серьезные, затрагивающие и силовые установки, и топливо, и, самое главное, габариты и аэродинамическую составляющую машин.

Так, автомобили станут уже и короче (колесная база уменьшится с 3600 до 3400 мм, ширина — с 2000 до 1900 мм). Будет запрещена DRS (Drag Reduction System, система снижения лобового сопротивления). Вместо нее будет внедрена так называемая активная аэродинамика с подвижными передним и задним антикрыльями. Другим будет и днище машин, что сильно уменьшит влияние граунд-эффекта (в автоспорте — создание области низкого давления между днищем и поверхностью для усиления прижимной силы). Иными словами, в 2026 году в «Формуле-1» будут другие, сильно отличающиеся даже визуально машины. А как показывает практика, именно перемены перетасовывают колоду.

Так было в 2014 году, когда на волне нового регламента на вершину взлетел Mercedes, выигравший в итоге восемь Кубков конструкторов (гонщики команды при этом семь раз первенствовали в личном зачете). Так было в 2022 году, когда к нынешнему регламенту лучше всех оказалась приспособлена Red Bull, что позволило Ферстаппену завоевать еще три титула вдобавок к добытому в неоднозначном, в том, что касалось судейских решений в заключительной гонке, чемпионате-2021. Сохрани команда лучшего конструктора в истории «Формулы-1» Эдриана Ньюи, и по нынешним правилам, и по правилам будущего сезона, вероятно, оставалась бы на вершине. Но автор машин, на которых в общей сложности было завоевано 12 титулов в личном зачете, еще в прошлом году ушел в Aston Martin. Случилось это по ходу сезона, и тут же результаты «быков» пошли вниз. Титул Ферстаппен в 2024 году сохранил только чудом. Не исключено, что, на его взгляд, в новой реальности у Mercedes просто больше ресурсов, чтобы создать чемпионскую машину.

Отдельный вопрос, кого из имеющихся гонщиков Mercedes Ферстаппен мог бы заменить.

Sky Sport Italia уверяет, что это будет первый номер «серебряных стрел» Джордж Расселл. Его контракт истекает по завершении сезона. Тото Вольф утверждал ранее, что переговоры идут. Но прогресса не видно. Приход Ферстаппена именно на место Расселла логичен как с организационной, так и с финансовой точек зрения.

Первое: Ферстаппен явно не согласится с тем, что он не безоговорочный номер один, а Расселл, особенно после того, как в прошлом сезоне переиграл семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (с этого года выступает за Ferrari), оказавшись выше него в итоговой таблице, не согласится на роль оруженосца. И если поместить двух топов в одну конюшню, они просто перегрызутся.

Второе: запросы Расселла по зарплате в новом контракте (по неофициальным данным, сейчас он получает около $15 млн в год) достигают $35 млн за сезон. При этом сам Ферстаппен меньше, чем на нынешние $65 млн в год (голландец является наиболее высокооплачиваемым гонщиком мира), явно не согласится. Поэтому Mercedes, чтобы избежать финансовой перегрузки, просто придется пожертвовать британцем.

Александр Петров