Совфед одобрил закон о службе в ВС РФ по контракту лиц без гражданства

Совет федерации одобрил закон, согласно которому лица без гражданства смогут служить по контракту в российских вооруженных силах. Изменения касаются иностранцев, у которых нет российского паспорта и нет доказательства наличия гражданства другой страны. Согласно текущему закону, граждане других стран уже могут служить в России по контракту.

Проект поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также корреспондирующие поправки в шесть связанных с ним федеральных законов были внесены правительством в апреле 2025 года. В пояснительной записке говорилось, что изменения необходимы в качестве дополнительных мер по доукомплектованию вооруженных сил РФ.

В первом чтении инициативу одобрили в мае. Ко второму чтению были внесены поправки, согласно которым контракты о прохождении военной службы с лицами без гражданства и иностранными гражданами будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени. В третьем чтении проект приняли 24 июня.

Полина Мотызлевская