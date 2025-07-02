Немецкие компании объявили о планах сократить 37,7 тыс. человек

В первой половине 2025 года предприятия Германии планируют сократить 37,7 тыс. сотрудников, что является самым высоким показателем с начала пандемии COVID-19. По данным Европейского мониторинга реструктуризаций, это число значительно превышает предыдущие годы: в 2022 году планировалось уволить 9,6 тыс. человек, а в 2020 году — 48,1 тыс.

Основные сокращения, как сообщает «РИА Новости», коснутся промышленного сектора, где 28 компаний намерены уволить 20,7 тыс. работников. В основном речь идет про автомобильную отрасль — в частности, про такие компании, как Porsche и Audi. Значительные увольнения также планируются в логистике, где две компании собираются уволить 8,2 тыс. сотрудников, и в торговле, где девять фирм намерены сократить 4,5 тыс. рабочих мест.

Дополнительные сокращения затронут банк, который планирует уволить 3,3 тыс. сотрудников. В сферах здравоохранения, электроэнергетики, строительства и СМИ планируется сокращение около одной тысячи рабочих мест.