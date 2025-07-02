Земли в Ленобласти и иномарки: что изъяли по делу экс-замглавы УФСИН Петербурга

Петроградский районный суд Петербурга поддержал иск Генеральной прокуратуры России и обратил в доход РФ имущество осужденного бывшего заместителя начальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко, членов его семьи и друзей. Глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в Telegram-канале уточнила, что вошло в этот перечень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В доход Российской Федерации обратили восемь земельных участков в Ленобласти, Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска, два дома и баню в 47-м регионе, доли нежилого здания и участка в Калининградской области. Также суд изъял два участка земли, жилой дом и апартаменты в Испании, автомобиль Jaguar XTYPE с испанскими номерами. Почти 17 млн рублей взыскано как эквивалент стоимости нескольких транспортных средств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Сергей Мойсеенко отбывает 18-летний срок за получение взяток на 711 млн рублей при строительстве СИЗО «Кресты-2» и организацию убийства коллеги Николая Чернова, курировавшего данный проект.

Татьяна Титаева