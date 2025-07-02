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Главврача больницы в Кузбассе обвинили в мошенничестве

30 июня 2025 года Центральный районный суд Кемерова отклонил ходатайство следователя ГУ МВД России по Кузбассу об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу главного врача ГБУЗ «Гурьевская районная больница» (ГРБ).

Главврач была задержана 26 июня по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, обвиняемая и должностные лица ГРБ предоставили в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кузбасса заведомо ложные сведения о медицинских услугах, оказанных по ОМС. В результате фонд потерял более 1,5 млн руб., сообщила пресс-служба Центрального райсуда.

Изучив представленные следствием материалы, суд не нашел оснований для заключения обвиняемой под стражу. Ей назначен домашний арест на срок до 28 августа 2025 года.

Игорь Лавренков, Кемерово

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