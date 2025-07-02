Министром цифрового развития Ярославской области станет глава филиала МТС

Новым министром цифрового развития Ярославской области станет директор филиала МТС в Ярославской области Максим Бартыков. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник, близкий к органам власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Бартыков

Фото: Коммерсантъ / Михаил Солунин Максим Бартыков

Фото: Коммерсантъ / Михаил Солунин

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прежний министр Артем Глахенгаузен перешел на должность советника губернатора, сейчас обязанности министра исполняет заместитель руководителя органа Денис Кот. Официально о назначении нового руководителя министерства правительство региона пока не объявило.

Максим Бартыков родился в 1982 году, в 2005 окончил физико-технический факультет Нижегородского государственного технического университета. Работал директором Нижегородского отделения компании «МегаФон», в декабре 2023 года был назначен директором филиала МТС в Ярославской области.

Антон Голицын