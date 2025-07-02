Количество рабочих на стройплощадке школы в Хостинском районе Сочи увеличат

Мэр Сочи Андрей Прошунин дал указание увеличить численность рабочих на строительстве школы на 1,1 тыс. учеников в микрорайоне Северная Бытха. По данным специалистов, работников должно быть в два раза больше. Это решение принято с целью завершения строительства объекта до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Господин Прошунин проверил ход возведения учебного заведения во время рабочего объезда Хостинского района. Сейчас подрядчик завершает прокладку внутренних и наружных инженерных коммуникаций. Работы по отделке фасадов, обустройству кровли и установке вентиляционного оборудования также находятся в активной стадии. Параллельно осуществляется благоустройство прилегающей территории. Сейчас готовность объекта составляет 84%.

По словам главы курорта, жители микрорайона остро нуждаются в дополнительном образовательном учреждении и подрядчик осознает эту необходимость. Руководитель организации, занимающейся строительством корпусов, обязался завершить работы до конца года. Для достижения этой цели требуется значительно увеличить количество специалистов на площадке, их должно стать вдвое больше, чтобы уложиться в установленные сроки. Этот и другие образовательные проекты в Сочи находятся под контролем губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева.

Новое учебное заведение в Хостинском районе станет филиалом сочинской гимназии №8. Оснащение классов начнется в начале 2026 года, будут установлены компьютеры, интерактивные доски и другое оборудование для инженерных классов. Программа обучения также предполагает углубленное изучение иностранных языков.

Открытие школы в микрорайоне Северная Бытха запланировано на 1 сентября 2026 года.

Мария Удовик