Еще один тренер ушел из «Локомотива» в ЦСКА

ХК ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с тренером Антоном Курьяновым, который ранее работал в ярославском «Локомотиве». Об этом московский клуб сообщил в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Курьянов пришел в «Локомотив» по приглашению главного тренера Игоря Никитина, с которым он знаком более 20 лет, в конце 2024 года. До ярославского клуба он работал генеральным менеджером и тренером омского «Авангарда».

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Игорь Никитин, возглавлявший «Локомотив» последние четыре сезона, после победы в Кубке Гагарина досрочно расторг контракт с клубом из Ярославля и заключил пятилетний с ЦСКА. Теперь в его московский штаб войдут трудившиеся вместе с ним в Ярославле Дмитрий Юшкевич, Антон Курьянов, Рашит Давыдов, Дмитрий Пирожков.

«Локомотив» еще не объявлял о новом наставнике команды. Согласно данным на сайте клуба, в тренерском штабе остались тренер Дмитрий Красоткин и тренер-аналитик Вячеслав Гусов.

Алла Чижова