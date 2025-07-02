Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен сменит команду

Действующий чемпион «Формулы-1» нидерландский пилот Макс Ферстаппен согласен на переход из команды Red Bull в Mercedes. Об этом сообщает Sky Sports Italia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Porzycki / Reuters Фото: Jakub Porzycki / Reuters

По информации источника, Ферстаппен ведет переговоры с Тото Вольффом — руководителем Mercedes. Однако совет директоров команды пока не одобрил переход нидерландского гонщика. Соглашение Ферстаппена с Red Bull рассчитано до 2028 года, при этом он может покинуть команду, если к летнему перерыву он будет находиться ниже второго места в личном зачете, а Red Bull не войдет в топ-3 Кубка конструкторов. На данный момент в активе нидерландца 155 очков, он занимает третье место в личном зачете. Red Bull располагается на четвертой строчке в Кубке конструкторов (162 очка).

Сообщается, что в случае перехода в Mercedes Ферстаппен займет место английского пилота Джорджа Расселла, который хочет продлить контракт с командой. Вторым пилотом останется итальянец Андреа Кимми Антонелли.

Максу Ферстаппену 27 лет. Он четыре раза подряд становился чемпионом «Формулы-1» (2021–2024). Также гонщик является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне (19) и выигранным подряд Гран-при (10). В текущем сезоне Ферстаппен занимает третье место в личном зачете, на его счету 155 очков.

Таисия Орлова