Минпромторг восстанавливает программу «Семейный автомобиль» для поддержки спроса

Минпромторг планирует увеличить скидки «по механизмам поддержки спроса» на покупку автомобилей. Так власти планируют предотвратить прогнозируемое падение продаж на 40%, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«(Также) полноценно восстанавливаем программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"»,— сказал господин Алиханов во время правительственного часа в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в 2024 году за счет использования программ господдержки рост автомобильного рынка составил 35%. Однако за последние пять месяцев зафиксировано снижение на 28%. Господин Алиханов считает, что это произошло под влиянием жестких условий кредитования и запретительных ставок.

По программе «Первый автомобиль» можно взять автокредит и получить скидку в размере 25% — для жителей Дальнего Востока и 20% — для остальных регионов. На электромобили действует единая льгота в 35%. Машина должна быть новой, собранной в России и первой для покупателя.

«Семейный автомобиль» предлагает скидку на покупку от 10% до 40%. Программа распространяется на семьи с детьми, семьи участников СВО, работников государственных медучреждений и образовательных организаций, а также граждан с инвалидностью и владельцев автомобилей старше 6 лет, сдающих их в трейд-ин.