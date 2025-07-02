В Подмосковье завершили расследование дела о создании сообщества националистов

Следователи управления СКР по Московской области закончили расследование уголовного дела о создании экстремистского сообщества. Обвиняемыми проходят два организатора и два участника группировки. Их обвиняют по статьям о возбуждении ненависти, призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

Пресс-служба ведомства рассказала, что фигуранты с 2023 по 2024 год организовали сообщество в Сергиевом Посаде. Они создали Telegram-канал для пропаганды своих взглядов и призывов подписчиков и привлечения подписчиков для участия в преступлениях. Там же они обсуждали насилие против различных групп населения, распространяли националистские материалы, и собирали донаты от пользователей. Со временем организаторы канала создали отделения в ряде городов для координации действий.

Задержание злоумышленников проводил СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД. При обысках у обвиняемых нашли нацистскую и националистическую атрибутику и литературу. У них изъяли компьютеры и телефоны. В рамках дела провели 34 экспертизы и более 50 осмотров вещдоков.

Ранее в Волгограде задержали четырех несовершеннолетних, одного из которых считают организатором экстремисткой организации. По версии следствия, он придерживался взглядов межнациональной и политической ненависти и призывал к насилию по религиозным и национальным признакам. Задержанных также подозревают в сбыте взрывчатки и планах провести публичные акции.

Никита Черненко