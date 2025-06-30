Четырех подростков задержали в Волгограде по делу об экстремизме

В Волгограде задержали четырех несовершеннолетних. Одного из них следствие считает организатором экстремистской организации. Подростков также подозревают в намерении провести публичные акции и сбыте взрывчатки. Всех их отправили в СИЗО или под домашний арест.

Всего первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбудил пять уголовных дел: организация деятельности экстремистской организации (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ), призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ), оборот взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ), умышленное уничтожение имущества (ч. 2 ст.167 УК РФ). Действия подростков квалифицированы в зависимости от роли и степени участия.

По данным следствия, экстремистское сообщество создал 17-летний житель Волгограда. Пресс-служба управления СКР уточняет, что он придерживался радикальных взглядов и «идеологии, основанной на межнациональной и политической ненависти». Для распространения своих взглядов он создал канал в «популярном мессенджере», где призывал к насилию «в отношении отдельных религиозных и национальных групп».

Фигурант дела также планировал провести публичные акции, направленные на дискредитацию власти и возбуждение социальной и национальной розни. По версии следствия, с другими несовершеннолетними участниками движения он встречался в гараже.

СКР также считает подростков причастными к поджогам автомобилей, которые принадлежали гражданам России из национальных республик и стран ближнего зарубежья. Во время обысков в гараже найдена взрывчатка промышленного производства.

17-летнего подозреваемого заключили под стражу. Остальных подростков отправили под домашний арест.

Петр Бузлаев