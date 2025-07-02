Доля иногородних покупателей жилья в Адыгее выросла на 10%

По итогам первых пяти месяцев 2025 года доля покупателей жилья в Адыгее из других регионов России достигла 80%, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщил руководитель департамента аналитики и данных компании «М2» Дмитрий Смирнов. Показатель вдвое превышает среднероссийский уровень, составляющий 36%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной приток покупателей, по его словам, по-прежнему приходится на соседний Краснодарский край — на него приходится 35% сделок. Далее следуют Москва и Московская область (6%), Крым, а также новые территории — Донецкая и Луганская народные республики (по 5%).

Наиболее востребованными у иногородних покупателей остаются Майкоп, Яблоновский и Новая Адыгея. Как отметила заместитель директора по первичному рынку и зарубежной недвижимости жилищно-ипотечного центра «Каян» Инна Грибанова, два последних населенных пункта примыкают к Краснодару, однако стоимость квадратного метра там значительно ниже, что делает их привлекательными для мигрантов из северных регионов.

Дополнительным фактором роста интереса к Майкопу стало развитие туристического кластера «Лагонаки», в зоне которого ощущается дефицит арендных квартир. По данным экспертов, стоимость квадратного метра в столице Адыгеи ежегодно увеличивается до 30%, тогда как в Краснодаре — на уровне 5–7%.

Госпожа Грибанова также подчеркнула, что застройка в Майкопе преимущественно ориентирована на жилые дома, а не апартаменты, что дает возможность приобретать жилье по льготным ипотечным программам, в частности — по «Семейной ипотеке».

Согласно данным, озвученным главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, с начала года в регионе введено 273,6 тыс. кв. м жилья. В стадии строительства находятся 74 многоквартирных дома общей площадью 568 тыс. кв. м.

Вячеслав Рыжков