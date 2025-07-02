Минпромторг хочет обязать авиакомпании отдать 50% парка российским самолетам

Минпромторг предлагает законодательно закрепить норму о 50-процентной доле самолетов российского производства в парках авиакомпаний. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Совете федерации.

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«У нас в 309 указе президента есть цель — 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний,— заявил министр (цитата по «Интерфаксу»). — Эти положения указа требуют и законодательного закрепления, и дальнейшего развития в нормативно-правовой базе».

В мае 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития на следующую шестилетку и на перспективу до 2036 года. Среди прочего, документ предполагает, что к 2030 году самолеты отечественного производства должны составлять не менее половины от парка авиакомпаний.

В июне гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью «Ъ» предложил на государственном уровне регулировать соотношение российских и западных самолетов в парках авиакомпаний, если те получат доступ к иностранным воздушным судам (ВС). Тем временем в «Ростехе» считают, что единственно привлекательная пропорция для отечественного авиапрома — 100% российских ВС в парках авиакомпаний.

Подробности — в материале «Ъ» «В добровольно-принудительной поставке».