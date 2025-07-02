1,1 тысячи горожан опросили на первом этапе разработки стратегии СЭР Ижевска

Завершен первый этап разработки стратегии социально-экономического развития (СЭР) Ижевска до 2035 года, в рамках которого был проведен опрос горожан, рассказал мэр города Дмитрий Чистяков в эфире телеканала «Моя Удмуртия» 30 июня. Респондентами стали 1,1 тыс. ижевчан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Мы решили провести большой очный опрос. <...> 81% горожан счастливы, что живут в Ижевске»,— сказал градоначальник. Результаты опроса есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия». 71% горожан назвали состояние дорог и тротуаров отрицательной стороной Ижевска. Четверть горожан пожаловались на плохую работу общественного транспорта, на неблагоустроенные улицы и их некачественную уборку, а также на старый жилищный фонд. К положительной стороне города 54% ижевчан отнесли красивые, по их мнению, Центральную площадь и набережную пруда. Треть жителей отметили активное строительство жилья и «добрых и приятных жителей города».

«Всего 20% опрошенных участвуют в городских проектах. Может мы не очень активно об этом рассказываем, может люди не верят, что участие в общественных мероприятиях к чему-то приведет»,— допустил господин Чистяков. Из результатов опроса следует, что чаще всего горожане участвуют в субботниках и работают волонтерами. 42% ижевчан хотят увеличения количества культурных мероприятий, проводимых в городе.

«На следующей неделе медиагруппа (Centre digital & media.— “Ъ-Удмуртия”) начинает проводить большие стратегические сессии. Это начало большого пути. Мы с вами верстаем документ, по которому Ижевск будет жить ближайшие 10 лет. Мне хочется, чтобы этот проект не был пустым набором букв на бумаге»,— заключил господин Чистяков. Градоначальник призвал горожан активнее участвовать в разработке СЭР.

Напомним, о старте разработки стратегии СЭР власти Ижевска объявили 29 мая. Над документом работают администрация города, местная медиагруппа, фонд развития Ижевска и удмуртский филиал института экономики УрО РАН. В результате будут созданы стратегия СЭР и портфель приоритетных проектов до 2030 года. Презентовать результаты проекта планируется в октябре.