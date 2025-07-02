Усы, лапы и хвост не сойдут за документы

Чистопородные домашние животные станут дороже. Этого не исключают опрошенные “Ъ FM” заводчики. А все потому, что Минприроды предлагает регламентировать процесс разведения и продажи породистых собак и кошек. Предполагается, что для каждого вида создадут союз объединений заводчиков, который будет вести учет животных и выдавать свидетельства. По сути, речь идет о монополизации рынка, уверены собеседники “Ъ FM”. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Чистопородных собак и кошек нельзя будет продавать без родословной — это одна из поправок в закон «Об ответственном обращении с животными», которые вынесли на общественное обсуждение. Инициаторы нововведений уверены, что этот пункт регламентирует отрасль, а профессиональные заводчики говорят, что именно так они и работают. Но судя по пояснительной записке, объемы разведения превышают спрос, что приводит к переполненности приютов и негативным последствиям для общества. В России более 3,5 млн бездомных собак и кошек, и с этим нужно что-то делать, но гуманных методов пока нет.

Начинать нужно не с заводчиков, которые и так под контролем, а с так называемых «разведенцев», что делают бизнес на животных пэт-класса, которых запрещено разводить, замечает судья РКФ-FCI по всем породам, владелец питомника «Айстойфель» Ирина Швец: «Чистопородное разведение основано на законах науки, которая называется генетикой. Но есть нелегальный бизнес. Например, на "Авито" 90% кошек и собак продают без документов. Чаще всего это животные с пороками экстерьера либо с серьезными проблемами со здоровьем, которые они не должны передавать потомству. Это не заводчики, а черные "разведенцы". Там нет никакого контроля, все поставлено на поток, как на ферме: щенки, щенки, щенки, щенки. Под видом пуделя могут продать какую-нибудь очередную мальтипу — это метис, так же как и лабрадудель. Их наследственность не стабилизирована.

Таких заводчиков нужно штрафовать, причем ощутимо».

Но на досках объявлений покупают не животных для разведения, а домашних любимцев. Мейн-кун, например, у частников стоит от 20 тыс. руб., а в московских питомниках средний прайс составляет 80 тыс. руб. без права вязки. Кот с правом разведения может стоить уже от 200 тыс. руб. и доходить до 500 тыс. руб. Цену регламентирует сам заводчик. Главное не родословная, а экстерьерные качества животного, подчеркивает руководитель сообщества профессиональных заводчиков и питомников «Мейн-куны Москвы» Ирина Коппалова: «Документы не добавляют стоимость. Если получил родословную, это не значит, что цена котенка увеличивается до 150 тыс. руб. Он может стоит и 25 тыс. руб. и 60 тыс. руб. — все зависит от качества животного. Цены регулирует сам заводчик. Нечистые на руку люди, которые не хотят этим всем заниматься, просто спаривают и продают. И это нужно исключать. Животных необходимо чипировать и вести учет. И только таким образом государство сможет контролировать ситуацию».

Вопрос обязательного чипирования домашних животных пока не стоит. Минприроды предлагает регламентировать разведение и продажу породистых собак и кошек. У каждого вида будет свой союз объединений заводчиков. А это уже негативный сигнал, считает президент российского клуба «Немецкая овчарка», кинолог Валерий Гаврилин: «Они хотят монополизировать собаководство в руках одной некоммерческой организации. Какая-то контора будет распоряжаться всей этой отраслью, выдавать родословные на коммерческой основе, принимать стандарт разведения. В мире нет единых правил разведения собак.

То есть это делается по заказу группой, которая сейчас занимается проблемой нападения бродячих животных. Якобы это будет способствовать тому, что бездомных собак станет меньше. Но если этот закон примут, у нас не будет никакого разведения».

Такие союзы начнут еще и обучать специалистов в области разведения и проводить их аттестацию. Но этим должны заниматься образовательные учреждения с лицензией, как, например, Тимирязевская академия. Так что вопросов у профессиональных заводчиков к авторам законопроекта много. Если его примут, он вступит в силу уже весной 2026 года.

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Аэлита Курмукова