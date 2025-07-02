Арестованный экс-сенатор Дмитрий Савельев разблокировал нижегородские активы

Бывший член Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев, которого в Москве в закрытом режиме начали судить по обвинению в попытке организовать заказное убийство, выиграл спор с сотрудниками ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года арбитражный суд Татарстана выдал исполнительный лист, по которому судебные приставы наложили запреты и ограничения на регистрационные действия с имуществом бывшего сенатора. В частности был наложен арест на ООО ИК «Нижний» с уставным капиталом 96 млн руб. (является управляющей компанией гостиничного комплекса «Ока») и счета в Райффайзенбанке.

По иску Дмитрия Савельева арбитражный суд Москвы признал незаконными действия судебного пристава-исполнителя и обязал ФССП снять арест с нижегородских активов подсудимого и его семьи. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляции.

Иван Сергеев