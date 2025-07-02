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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании троих жителей Запорожья по подозрению в госизмене

Трое жителей Запорожской области задержаны по подозрению в финансировании украинских спецслужб и военных структур, сообщили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии спецслужбы, двое жителей Мелитополя и села Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница Энергодара перевели деньги на счета, используемые украинскими спецслужбами и вооруженными силами Украины.

Задержанные дали признательные показания, их арестовали. Возбуждено два уголовных дела о госизмене (ст. 275 УК). Фигурантам грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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