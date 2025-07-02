Вратарь Иван Просветов вернется в НХЛ

Российский голкипер Иван Просветов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс», сообщила пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на год, за который вратарь заработает $950 тыс..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 26-летний Просветов провел за московский ЦСКА 38 матчей, пропуская в среднем 2,32 шайбы за встречу, процент отраженных бросков — 92%. В пяти играх play-off голкипер пропускал в среднем 2,90 шайбы, отражая 91,8% бросков. В мае Просветов расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию, спортивные права на вратаря остались за клубом.

На драфте НХЛ 2018 года Просветов был выбран в четвертом раунде под общим 114-м номером клубом «Аризона Койотис». С 2021 по 2024 год он играл в НХЛ за «Аризону» и «Колорадо Эвеланш». Просветов провел 24 матча, в которых одержал 8 побед.

В минувшем сезоне «Калгари» занял четвертое место в Тихоокеанском дивизионе и в третий раз подряд не сумел выйти в play-off.

Таисия Орлова