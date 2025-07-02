Жители саратовского села требуют выселить цыганский табор после ДТП с подростком

Гибель 15-летнего подростка в ДТП в селе Подлесном Саратовской области вызвала массовый протест местных жителей. Авария произошла 1 июля на ул. Свободы: автомобиль «Лада Веста», за рулем которого был представитель местного табора, столкнулся с мопедом Bolt под управлением юноши. Водитель «Весты» задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшим (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Вчера вечером жители села вышли на митинг, требуя выселения цыган. Причиной стало агрессивное поведение таборитов. В обсуждении участвовали глава Марксовского района Дмитрий Романов, районный прокурор Николай Альков и начальник МО МВД Дмитрий Данишин. Сельчане напомнили, что в Самарской и Челябинской областях уже были прецеденты выселения цыганских таборов.

Господин Романов посетил семью погибшего подростка и заверил, что все случаи будут расследованы. Он пообещал проверить табор на соблюдение миграционного законодательства и передать информацию губернатору Роману Бусаргину. Жители начали писать заявления о нарушениях, включая торговлю наркотиками и агрессивное поведение.

Нина Шевченко