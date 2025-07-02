В Прохладненском районе КБР откроется еще один сквер
В сельском поселении Заречное Прохладненского района откроется еще один сквер. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Уточняется, что площадь объекта составит 800 кв. м. При этом большую часть работ уже выполнили: подрядчик уложил асфальт, тротуарную плитку, установил скамейки и фонари. Строителям предстоит обустроить детскую игровую зону и озеленить территорию.
Планируется, что на территории планируют проводить различные мероприятия.