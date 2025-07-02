По факту надругательства над мальчиком в красноярском лагере возбуждено дело

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту надругательства над 10-летним мальчиком в летнем спортивном лагере в Сухобузимском районе. «Вопреки требованиям закона руководство учреждения не обеспечило безопасные условия для пребывания ребенка, после происшествия не приняло меры к защите его прав»,— сообщает прокуратура региона.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 25 июня. Трое подростков в возрасте от 11 до 13 лет совершили в отношении ребенка действия сексуального характера. Пострадавший сообщил об этом тренеру, однако тот не принял никаких мер для защиты мальчика. В дальнейшем ситуация с надругательством над мальчиком повторилась.

Накануне стало известно, что региональное СУ СКР возбудило уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ) над мальчиком. Как сообщили «Ъ-Сибирь» источники, дело будет прекращено, поскольку нападавшие не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

Александра Стрелкова