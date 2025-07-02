На развитие комплексов животноводства на Среднем Урале выделили 120 млн рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выделил 120 млн руб. на строительство и модернизацию комплексов животноводства на Среднем Урале, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средства помогут сельхозпроизводителям компенсировать до 30% затрат на строительство и до 50% — на технику и оборудование. Как сообщил Денис Паслер, самые масштабные проекты планируют запустить сельскохозяйственный кооператив «Пригородное» и глава крестьянско-фермерского хозяйства Нурлан Кульбердинов. «Свердловская область — один из лидеров по производству молока в России. Мы входим в топ-10 регионов страны. В 2025 году наши аграрии планируют ввести в эксплуатацию 10 животноводческих комплексов на 1,9 тысячи скотомест. Ведется модернизация и строительство корпусов в рамках крупного проекта в Балтымском Агрокомплексе, его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году»,— добавил врио губернатора.

В 2025 году на получение поддержки от государства заявились 11 сельхозпредприятий Свердловской области, которые планируют реализовать 14 проектов на 3183 скотоместа. Все новые комплексы будут введены в эксплуатацию к 2027 году.

Напомним, на участке в Сысертском муниципальном округе, где планировали построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг», может появиться птицеферма или свиноводческий комплекс.

Ирина Пичурина