На Дону полицейские поймали подозреваемого в поджоге на железной дороге

В Ростовской области поймали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на перегоне Заречная — Красный сад. Об этом сообщило «МВД МЕДИА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации источника, инцидент произошел в Азовском районе Ростовской области. Неизвестный гражданин взломал, облил горючей жидкостью релейный шкаф и поджег его, что привело к задержке трех пассажирских поездов. В результате розысков оперативники и транспортные полицейские задержали 28-летнего жителя пос. Белозерный Ростовской области.

Выяснилось, что мужчина совершил поджог после того, как неизвестный пообещал ему денежное вознаграждение. Сообщение о награде незнакомец прислал подозреваемому в одном из мессенджеров.

На гражданина возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Валентина Любашенко