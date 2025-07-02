Экс-участника группы «Смысловые галлюцинации» отправили в колонию на три года

Экс-участника группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Бурдин

Фото: Мария Шараева Владимир Бурдин

Фото: Мария Шараева

По данным пресс-службы судов Свердловской области, бывший музыкант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2024 года Владимир Бурдин распивал алкоголь с двумя знакомыми на кухне. «На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» он взял нож и ударил в живот потерпевшего Алексея Кривокрытова.

Ранее он признавал свою вину, но в ходе последнего слова заявил, что не признает. Он объяснил, что по просьбе одного из свидетелей оговорил себя из чувства ложного товарищества.

Владимир Бурдин был участником первого состава группы «Смысловые галлюцинации», которая в 1990 году вошла в Свердловский рок-клуб. В коллективе он играл с 1989 по 1991 год. Позже он занялся сольной карьерой, выступал на фестивалях.

Мария Игнатова