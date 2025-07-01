Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» передумал признавать вину в поножовщине

Бывший участник и сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин отказался признать вину по делу о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области. Ранее он признавал вину.

Фигурант в ходе последнего слова в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга заявил, что что оговорил себя по просьбе одного из свидетелей «из чувства ложного товарищества». «Я психически не всегда здоров, я подумал, что могу взять вину на себя, дабы мои товарищи не пострадали»,— сказал подсудимый (цитата по ТАСС).

Происшествие произошло в ноябре 2024-го года. По версии следствия, господин Бурдин пил алкоголь с двумя знакомыми. У него завязался спор с с одним из мужчин, после чего обвиняемый взял нож и ударил потерпевшего в печень. В тот же месяц певца арестовали.

Гособвинение просит приговорить сооснователя «Смысловых галлюцинаций» к четырем годам колонии общего режима. Приговор огласят 2 июля.

Никита Черненко