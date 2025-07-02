Власти отказались от нового кладбища под Ярославлем

Создание нового кладбища в Ярославском округе в районе деревни Прохоровское признано технически сложным в исполнении, а сам проект — экономически неэффективным. Об этом сообщает издание «76.ru» со ссылкой на директора департамента градостроительства мэрии Ярославля Александра Черневского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Возникли обстоятельства, делающие реализацию данного проекта экономически неэффективной и технически сложной в исполнении»,— приводит слова господина Черневского издание.

Участок у Прохоровского в настоящее время рассматривают для иных целей, а для кладбища ищут новое место. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о расторжении контракта на проектирование кладбища, который был заключен между «Агентством по строительству» и ООО «Деталь».

Соглашение было подписано в марте 2024 года, однако в ходе работ стало понятно, что земля в том месте имеет существенный уклон в сторону водного объекта (реки Талица), а это противоречит требованиям СанПин. Из-за этого проектирование на всей площади в 20 га оказалось невозможным, было принято решение о проработке площади в 9 га.

Алла Чижова