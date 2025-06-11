Контракт на проектирование кладбища для Ярославля расторгнут

В Ярославле расторгли муниципальный контракт на проектирование нового кладбища. Соглашение об этом между «Агентством по строительству» и ООО «Деталь» было заключено 28 апреля 2025 года. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место нового кладбища

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Место нового кладбища

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Контракт стоимостью 9 млн рублей был заключен в марте 2024 года и предусматривал создание проектной документации для нового кладбища в районе деревни Прохоровское Ярославского округа. Однако в ходе работ проектирование в полном объеме было признано нецелесообразным. Земля в этом месте имеет существенный уклон в сторону водного объекта (реки Талица), что противоречит требованиям СанПин. Из-за этого проектирование на всей площади в 20 га оказалось невозможным. Решено было проработать площадь 9 га.

Часть работ по контракту была выполнена, проектировщику выплатили 4,8 млн рублей. Остаток средств в размере 4,2 млн рублей вернули в бюджет Ярославля.

Антон Голицын