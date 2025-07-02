В избиении прохожих в Стерлитамаке подозревается 16-летний подросток

Полиция в Стерлитамаке установила личность спортсмена, нападавшего на прохожих, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По данным надзорного ведомства, это 16-летний местный житель. Весной и летом прошлого года он избил своего сверстника и случайного прохожего.

Проверка надзорного ведомства установила, что школьник состоит на профилактическом учете и неоднократно привлекался к административной ответственности.

Прокуратура оценит работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «на предмет полноты и достаточности принятых мер» в отношении подростка и его законных представителей, отмечается в пресс-релизе. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Ъ-Уфа», следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Его расследование проконтролирует глава СКР Александр Бастрыкин.

Майя Иванова