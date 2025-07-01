СКР возбудил уголовное дело из-за ролика с избиением двух жителей Башкирии

Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) после видеозаписи избиения двух местных жителей, размещенной в социальной сети, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

В ролике предполагаемый потерпевший пожаловался на группу местных спортсменов. По его словам, они «отрабатывают приемы на тех, кто не понравился или на тех, кто слабее и не может дать сдачи». Обращение заявитель направил главе СКР Александру Бастрыкину.

Венера Хисамова