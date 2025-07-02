В ходе обмена военнопленными в Россию вернулись двое военнослужащих из Удмуртии

Украина вернула России двух военнослужащих из Удмуртии в ходе обмена военнопленными со 2 июня в рамках Стамбульских договоренностей, сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

Напомним, в рамках обмена военнопленными и мирными гражданами в Белоруссии с 23 по 25 мая 15 солдат из Удмуртии вернулись в Россию. Военнослужащие провели в плену свыше шести месяцев, один из них — 1,5 года. Договоренности о процессе обмена достигли на переговорах в Стамбуле 16 мая. Тогда Москва и Киев передали друг другу по 1 тыс. человек.