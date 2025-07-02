Хабиров подписал закон о получателях 2 млн рублей в связи с гибелью бойца
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, расширяющий круг получателей единовременной материальной помощи в размере 2 млн руб., которая выплачивается из республиканского бюджета членам семей погибших военнослужащих и проходивших службу в Росгвардии и имевших специальные звания полиции.
Радий Хабиров
Фото: пресс-служба главы Башкирии
К членам семьи погибшего бойца теперь отнесены и те, кто фактически воспитывал и содержал его в течение не менее пяти лет до совершеннолетия, сообщает пресс-служба Курултая республики.
Признание человека фактически воспитателем проводится в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Согласно новой редакции закона в число получателей единовременной материальной помощи включены члены семей погибших бойцов, выполнявших боевые задачи на приграничных с Украиной территориях Российской Федерации.
«Человек, который фактически вырастил и воспитал военнослужащего, но не имеет соответствующего правового статуса, не может рассчитывать на материальную помощь от государства. А ведь это не просто деньги — это признание роли человека в жизни бойца, признание его потери. Теперь мы законодательно исправили эту ситуацию»,— отметил председателя Курултая республики Константин Толкачев.
Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», закон приняли депутаты республиканского парламента.