Хабиров подписал закон о получателях 2 млн рублей в связи с гибелью бойца

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон, расширяющий круг получателей единовременной материальной помощи в размере 2 млн руб., которая выплачивается из республиканского бюджета членам семей погибших военнослужащих и проходивших службу в Росгвардии и имевших специальные звания полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радий Хабиров

Фото: пресс-служба главы Башкирии Радий Хабиров

Фото: пресс-служба главы Башкирии

К членам семьи погибшего бойца теперь отнесены и те, кто фактически воспитывал и содержал его в течение не менее пяти лет до совершеннолетия, сообщает пресс-служба Курултая республики.

Признание человека фактически воспитателем проводится в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Согласно новой редакции закона в число получателей единовременной материальной помощи включены члены семей погибших бойцов, выполнявших боевые задачи на приграничных с Украиной территориях Российской Федерации.

«Человек, который фактически вырастил и воспитал военнослужащего, но не имеет соответствующего правового статуса, не может рассчитывать на материальную помощь от государства. А ведь это не просто деньги — это признание роли человека в жизни бойца, признание его потери. Теперь мы законодательно исправили эту ситуацию»,— отметил председателя Курултая республики Константин Толкачев.

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», закон приняли депутаты республиканского парламента.

Майя Иванова