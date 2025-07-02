Главу курского муниципалитета задержали по подозрению в превышении полномочий

Управление Следственного комитета России по Курской области возбудило уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований Льговского района. Ему вменяются злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и два эпизода организации незаконной миграции с использованием служебного положения (ч. 2 п. «б» ст. 322.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве, не называя имя фигуранта. Он задержан.

По версии следствия, подозреваемый с июня по ноябрь 2024 года организовал незаконное пребывание пяти иностранцев в России, предоставив им фиктивную документацию с подтверждением дохода.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. По месту его жительства проведен обыск.

На этой неделе главу Дмитровского района Орловской области Сергея Козина отстранили от должности на время судебного разбирательства. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Алина Морозова