Эксперты представили индекс доступности автомобилей с пробегом в СЗФО за полгода

По итогам первого полугодия текущего года жителям Северо-Запада стало немного проще накопить на подержанный автомобиль благодаря снижению средней стоимости и небольшому росту медианной зарплаты. Свежими данными индекса доступности авто (Индекс ДА) с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Авто.ру» и рекрутинговой платформой hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнили составители, представленный Индекс ДА показывает соотношение средней цены автомобиля-маркера к зарплате: для его вычисления используются средние цены на подержанные Hyundai Solaris и Lada Vesta и медианный заработок, который предлагают работодатели в вакансиях. Каждая единица индекса равна одной медианной зарплате в регионе. Чем показатель ниже, тем доступнее автомобиль.

Так, по данным сервисов, если в декабре среднестатистический житель СЗФО мог приобрести Lada Vesta за 14,5 медианных зарплат, то к маю Индекс ДА снизился до 13,2 зарплат. В то же время на покупку другого автомобиля-маркера, Hyundai Solaris с пробегом, в декабре требовалось 16,4, а в мае — 15,1 медианных зарплат.

В исследовании поясняется, что такие результаты обусловлены, в первую очередь, изменением средней стоимости популярных моделей с пробегом. В мае 2025 года средняя цена Lada Vesta по Северо-Западу составила 1 030 219 рублей — на 5,3% ниже, чем в декабре 2024 года. Стоимость Hyundai Solaris также понизилась на 7,2% и составила в среднем 1 171 244 рублей. При этом за полгода уровень заработной платы вырос на 3,6% — по данным hh.ru, в мае 2025 года он составил 77 775 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что весной этого года топ-3 по снижению цены на рынке подержанных автомобилей в Петербурге составили JAC J7, «УАЗ Патриот» и ВАЗ-2104.

Андрей Цедрик